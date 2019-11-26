В Самаре прокуратура «заставила» гипермаркет «Лента» в ТЦ «Гудок» стать более пожаробезопасным
В Самаре прокуратура нашла нарушения в гипермаркете «Лента», который находится в торговом центре «Гудок» на Красноармейской. Там не соблюдались требования противопожарной безопасности.
- Прокурор Железнодорожного района Самары направил в Приморский районный суд Санкт-Петербурга иск с требованием обязать ООО «Лента» устранить все нарушения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Спустя некоторое время компания устранила все недочеты. Это подтвердила очередная проверка надзорного ведомства совместно с сотрудниками МЧС. В итоге суд прекратил производство в отношении «Ленты».
ИСТОЧНИК KP.RU