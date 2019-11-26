2019-11-26T10:13:36+03:00
Общество

В Самаре прокуратура «заставила» гипермаркет «Лента» в ТЦ «Гудок» стать более пожаробезопасным

Надзорное ведомство обратилось в суд, но копания устранила все нарушения еще до начала слушаний
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Лента" в "Гудке" стала еще более безопасной для посетителей"Лента" в "Гудке" стала еще более безопасной для посетителейФото: Кирилл КАРИМОВ
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В Самаре прокуратура нашла нарушения в гипермаркете «Лента», который находится в торговом центре «Гудок» на Красноармейской. Там не соблюдались требования противопожарной безопасности.

- Прокурор Железнодорожного района Самары направил в Приморский районный суд Санкт-Петербурга иск с требованием обязать ООО «Лента» устранить все нарушения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Спустя некоторое время компания устранила все недочеты. Это подтвердила очередная проверка надзорного ведомства совместно с сотрудниками МЧС. В итоге суд прекратил производство в отношении «Ленты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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