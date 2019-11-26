В Самаре в «Мягком кинотеатре» пройдет предпоказ триллера «Тварь»

СЕГОДНЯ 10:40 2019-11-26T10:40:59+03:00

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В Самаре в «Мягком кинотеатре», который находится в ТРК «Гудок» (улица Красноармейская, 131), пройдет предпоказ российского триллера «Тварь». Картина рассказывает о семейной паре, которая усыновила «трудного» ребенка.

- Игорь готов на всё ради счастья Полины и, чтобы восполнить утрату сына, супруги решаются на усыновление. Но вместо обычного мальчика из приюта в их семью попадает не просто «трудный» ребенок, - говорится в описании фильма.

Предпоказ пройдет 27 ноября в 19:00. В российский прокат картина выйдет 28 ноября. Одним из первых фильм можно посмотреть в «Мягком кинотеатре». Билеты и расписание есть на сайте.

В российский прокат картина выйдет 28 ноября.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU