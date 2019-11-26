2019-11-26T11:02:06+03:00
Происшествия

"Протащил метров 15": в Самаре на Ташкентской трамвай протаранил Audi

На месте ДТП работают все экстренные службы города
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: samara.dtp.officialФото: samara.dtp.officialФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 26 ноября, на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в районе остановки "15 микрорайон" по направлению "в город" столкнулись трамвай № 24 и автомобиль Audi с номерами Санкт-Петербурга.

- Трамвай влетел в бок иномарки, а потом метров 15 еще ее протащил. Теперь на Ташкентской в сторону Победы пробка, - пишут в соцсетях горожане.

Судя по фотографиями очевидцев, удар пришелся на правую сторону легковушки. Ее всю смяло. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, сотрудники МЧС и медики скорой помощи. Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре мужчина решил перейти дорогу на "красный" и попал в больницу
В Самаре чиновникам предложили давать пенсии за выслугу лет раньше достижения пенсионного возраста
В Самаре железнодорожница брала взятки с проводников за допуск к рейсам
В Самаре пройдет ювелирная выставка «Самарская жемчужина»
Не пропустил при повороте: подробности ДТП с участием трамвая и Audi на Ташкентской в Самаре
Заделают швы и устранят течь: в Самаре проведут ремонт на станции метро «Победа»
«Выла и водила твердым по двери»: соседка-старушка несколько часов «не выпускала» самарчанку из квартиры
Свидетеля обвинения экс-руководителя СГ "Компаньон" сдал слишком самостоятельный мобильный телефон
Военный госпиталь открестился от причастности к массовому отключению газа в Самаре
Сергей Семенов, ставший правозащитником после изнасилования Шурыгиной, пытается помочь сидельцу из Димитровграда
В Самаре в «Мягком кинотеатре» пройдет предпоказ триллера «Тварь»
Маньяк Олег Рыльков предстанет перед судом за убийство двух девочек в 90-х годах в Самарской области
В Самаре прокуратура «заставила» гипермаркет «Лента» в ТЦ «Гудок» стать более пожаробезопасным
Девушек Самарской области приглашают на кастинги конкурсов «Мисс Россия» и «Мисс Самара»
В Самару весной 2020 года из Мытищ привезут новый поезд метро