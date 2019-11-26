"Протащил метров 15": в Самаре на Ташкентской трамвай протаранил Audi
Утром во вторник, 26 ноября, на пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Там в районе остановки "15 микрорайон" по направлению "в город" столкнулись трамвай № 24 и автомобиль Audi с номерами Санкт-Петербурга.
- Трамвай влетел в бок иномарки, а потом метров 15 еще ее протащил. Теперь на Ташкентской в сторону Победы пробка, - пишут в соцсетях горожане.
Судя по фотографиями очевидцев, удар пришелся на правую сторону легковушки. Ее всю смяло. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, сотрудники МЧС и медики скорой помощи. Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU