«Выла и водила твердым по двери»: соседка-старушка несколько часов «не выпускала» самарчанку из квартиры

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-26T11:41:30+03:00

Странная пенсионерка так напугала девушку, что та побоялась покинуть свое жилище

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В Самаре на улице Молодогвардейской произошла пугающая история. В понедельник, 25 ноября, одна из местных жительниц стала заложницей свой квартиры. Девушка в течение нескольких часов не могла выбраться из своего жилища из-за неадекватной старушки.

- В моей квартире резко потух свет. Я решила выйти в подъезд и проверить щиток, но тут услышала странные звуки на лестничной площадке. Там стояла соседка-пенсионерка. Она сначала что-то шептала, потом стала завывать и водить чем-то твердым по двери, - приводит guberniatv.ru слова перепуганной девушки.

Спас невольную заложницу собственной квартиры сосед. Он вышел в подъезд и уговорил пенсионерку вернуться в свою квартиру. Также мужчина помог девушке вернуть свет в жилище. История закончилась благополучно, но теперь самарчанка боится, что старушка может еще раз повторить свое пугающее «представление».

ИСТОЧНИК KP.RU