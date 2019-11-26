2019-11-26T12:03:48+03:00
Общество

Заделают швы и устранят течь: в Самаре проведут ремонт на станции метро «Победа»

Подрядчик должен будет выполнить все работы за 70 дней
Анастасия ФИЛАТОВА
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На станции "Победа" восстановят герметизацию трех деформационных швовНа станции "Победа" восстановят герметизацию трех деформационных швовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре на станции метро «Победа» будут бороться с течью, которая иногда видна там на потолке или стенах. Муниципальное предприятие уже нашло подрядчика, который проведет гидроизоляцию деформационных швов. По итогам электронного аукциона контракт был заключен с ООО «Интерсервис».

- Компании необходимо в течение 70 дней провести инъекционную гидроизоляцию трех деформационных швов, длина каждого из которых составляет 24 метра, в местах примыканий строительных конструкций свода потолка и вестибюлей станции, - говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Изначально МП «Самарский метрополитен» планировал заплатить за выполнение работ 1,65 млн рублей, но компания предложила за свои услуги меньшую сумму - 875,6 тысяч рублей. Именно на последнюю сумму и был заключен контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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