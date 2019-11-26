2019-11-26T13:24:01+03:00
Общество

В Самаре пройдет ювелирная выставка «Самарская жемчужина»

Она будет работать с 27 ноября по 1 декабря в «Экспо-Волге».
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Вход на выставку свободный. Фото: vk.com/samarazemchuzina.Вход на выставку свободный. Фото: vk.com/samarazemchuzina.
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В Самаре с 27 ноября по 1 декабря в «Экспо-Волге» (улица Мичурина, 23А) пройдет ювелирная выставка «Самарская жемчужина». На ней представят украшения из драгоценных камней, обручальные кольца и кольца на помолвку, серебряные украшения, аксессуары с ювелирными вставками, часы, элитные подарки, винтаж, якутские бриллианты, эксклюзивные дизайнерские работы и т.д.

- Профессиональные консультанты помогут подобрать украшения, отвечающие вашему стилю, вкусу, возможностям. Приобретенное на выставке ювелирное изделие может стать незабываемым подарком к значимому событию в жизни – помолвке, свадебному торжеству, юбилею, крестинам, знаком проявления ваших чувств, - рассказали организаторы выставки.

На ювелирной выставке гостей ждут акции, бонусы и подарки.

На ювелирной выставке гостей ждут акции, бонусы и подарки.

На ювелирной выставке гостей ждут акции, бонусы и подарки.

- За 15 лет своей работы выставка успела завоевать широкий круг почитателей - как среди жителей Самарской области, так и среди специалистов ювелирного дела России и зарубежья. И с каждым годом это мероприятие становится все интереснее и красочнее, - уверяют организаторы.

Вход на «Самарскую жемчужину» свободный.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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