2019-11-26T12:49:21+03:00
Происшествия

В Самаре железнодорожница брала взятки с проводников за допуск к рейсам

Женщина уже скоро ответит перед судом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Железнодорожница неоднократно собирала "дань" с подчиненныхЖелезнодорожница неоднократно собирала "дань" с подчиненныхФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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В ближайшее время перед судом предстанет бывший замначальника вагонного депо «Самара» - начальник резерва проводников пассажирских вагонов Пелагея Б. Ее обвиняют в получении взяток, сопряженной с вымогательством.

- Установлено, что в сентябре 2017 года железнодорожница незаконно потребовала и получила от части бригады проводников 49 тысяч рублей за их допуск в рейс «Самара — Ташкент», - сообщили в пресс-службе Приволжского СУ на транспорте СК РФ.

Также женщину обвиняют в том, что в том же 2017 году она неоднократно получила от проводников других поездов от 1 до 4 тысяч рублей за допуск на желаемые ими рейсы. В ходе расследования ее отстранили от должности. Уже скоро дело рассмотрит Железнодорожный районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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