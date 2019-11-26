В Самаре чиновникам предложили давать пенсии за выслугу лет раньше достижения пенсионного возраста

СЕГОДНЯ 13:45 2019-11-26T13:45:55+03:00

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Глава Самары Елена Лапушкина обратилась в губернскую думу с просьбой рассмотреть поправки в закон «О муниципальной службе в Самарской области». Она предложила наделить чиновников, которые с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года достигнут пенсионного возраста - 60 и 55 лет, который был установлен ранее, правом на пенсию за выслугу лет.

Согласно закону, одним из условий назначения пенсии за выслугу лет является увольнение человека по его желанию после достижения пенсионного возраста. При этом федеральным законом предусмотрено, что гражданам может быть назначена страховая пенсия ранее достижения пенсионного возраста, но не более чем за 6 месяцев. В связи с этим мэр предложила внести такие поправки, которые позволят чиновникам получать пенсию за выслугу лет в случае расторжения договора ранее достижения необходимого возраста.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, данные изменения не потребуют дополнительных затрат из бюджета региона. Пока инициатива находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU