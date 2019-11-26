2019-11-26T14:02:11+03:00
Происшествия

В Самаре мужчина решил перейти дорогу на "красный" и попал в больницу

Пешеход-нарушитель угодил под колеса Hyundai Tucson
Анастасия ФИЛАТОВА
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ДТП произошло на перекрестке Красноглинское шоссе - СимферопольскаяДТП произошло на перекрестке Красноглинское шоссе - СимферопольскаяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход. Вечером в понедельник, 25 ноября, на Красноглинском шоссе под колеса иномарки угодил 23-летний молодой человек.

- Примерно в 18:40 38-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, двигаясь со стороны улицы Парижской Коммуны в направлении улицы Ногина, на регулируемом перекрестке Красноглинское шоссе - улица Симферопольская сбил пешехода. Последний пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося мужчина получил серьезные травмы. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из городских больниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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