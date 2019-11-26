В Самаре мужчина решил перейти дорогу на "красный" и попал в больницу
В Самаре полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал пешеход. Вечером в понедельник, 25 ноября, на Красноглинском шоссе под колеса иномарки угодил 23-летний молодой человек.
- Примерно в 18:40 38-летний водитель автомобиля Hyundai Tucson, двигаясь со стороны улицы Парижской Коммуны в направлении улицы Ногина, на регулируемом перекрестке Красноглинское шоссе - улица Симферопольская сбил пешехода. Последний пересекал дорогу на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося мужчина получил серьезные травмы. Его госпитализировали в нейрохирургическое отделение одной из городских больниц.
ИСТОЧНИК KP.RU