В историческом центре Самары открыли три новые ясельные группы

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-26T15:22:07+03:00

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В историческом центре Самары во вторник, 26 ноября, открылись новые ясельные группы. Они разместились в новом корпусе детского сада № 56 на улице Фрунзе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

- В детский сад приняты новые сотрудники. К примеру, кроме медперсонала, за здоровьем маленьких воспитанников будет следить детский врач. Педагогический состав тоже полностью укомплектован, - рассказала на открытии трех новых ясельных групп глава департамента образования Елена Чернега. Он проверила оснащенность групп всем необходимым оборудованием и подарила сертификат на приобретение игрушек.

Как отмечают в городской администрации, благодаря ремонту в уже существующих детских садах удалось создать более 130 мест для детей в возрасте до 3 лет. Полностью же обеспечить малышей местами в ясельных группах должны до конца 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU