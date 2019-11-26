В Самаре в домах злостных неплательщиков начали отключать горячую воду
В Самаре коммунальщики придумали новый способ борьбы со злостными неплательщиками за тепло. Теперь к аресту автомобилей и бытовой технике за долги прибавилось перекрытие горячей воды.
- Специалисты по решению суда проводят опломбировку сети горячего водоснабжения внутри квартиры до полного погашения долга. Одними из первых возможности пользоваться горячей водой лишились трое жителей Октябрьского и Железнодорожного районов, - рассказали в пресс-службе самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".
Как отмечают в компании, всего за этот год самарцы задолжали за тепло более 1,3 млн рублей. Коммунальщики вместе с приставами провели уже десятки рейдов по домам неплательщиков. Благодаря этому удалось "выбить" долги с 21 тысячи человек. .
ИСТОЧНИК KP.RU