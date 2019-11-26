2019-11-26T16:04:47+03:00
Общество

В Самаре в домах злостных неплательщиков начали отключать горячую воду

Первыми "прелести" жизни без ванны и душа ощутили жители Октябрьского и Железнодорожного районов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Горячей воды в домах неплательщиков не будет, пока они не погасят долгиГорячей воды в домах неплательщиков не будет, пока они не погасят долгиФото: Архив "КП"
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В Самаре коммунальщики придумали новый способ борьбы со злостными неплательщиками за тепло. Теперь к аресту автомобилей и бытовой технике за долги прибавилось перекрытие горячей воды.

- Специалисты по решению суда проводят опломбировку сети горячего водоснабжения внутри квартиры до полного погашения долга. Одними из первых возможности пользоваться горячей водой лишились трое жителей Октябрьского и Железнодорожного районов, - рассказали в пресс-службе самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

Как отмечают в компании, всего за этот год самарцы задолжали за тепло более 1,3 млн рублей. Коммунальщики вместе с приставами провели уже десятки рейдов по домам неплательщиков. Благодаря этому удалось "выбить" долги с 21 тысячи человек. .

ИСТОЧНИК KP.RU

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