«Крылья Советов» зимой сыграют в Кубке ФНЛ на Кипре

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-26T16:21:29+03:00

Самарцы попали в группу «С» вместе с еще тремя командами

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Стали известны результаты жеребьевки Кубка ФНЛ-2020, который зимой пройдет на Кипре. В нем примет участие самарская футбольная команда «Крылья Советов», которая сейчас выступает в РПЛ.

- По итогам жеребьевки наша команда попала в группу «С». Помимо «Крыльев» там выступят «Тамбов», «Чертаново» и «Томь», - сообщили в твиттере представители самарского клуба.

Товарищеский турнир пройдет в городе Пафос с 14 по 27 февраля. Первый свой матч в его рамках «Крылья Советов» поведут 15 февраля. В этот день им предстоит сразиться с «Тамбовом».

ИСТОЧНИК KP.RU