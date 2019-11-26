«Крылья Советов» зимой сыграют в Кубке ФНЛ на Кипре
Самарцы попали в группу «С» вместе с еще тремя командами
Первый матч в рамках турнира "Крылья" проведут 15 февраляФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:
Стали известны результаты жеребьевки Кубка ФНЛ-2020, который зимой пройдет на Кипре. В нем примет участие самарская футбольная команда «Крылья Советов», которая сейчас выступает в РПЛ.
- По итогам жеребьевки наша команда попала в группу «С». Помимо «Крыльев» там выступят «Тамбов», «Чертаново» и «Томь», - сообщили в твиттере представители самарского клуба.
Товарищеский турнир пройдет в городе Пафос с 14 по 27 февраля. Первый свой матч в его рамках «Крылья Советов» поведут 15 февраля. В этот день им предстоит сразиться с «Тамбовом».
ИСТОЧНИК KP.RU