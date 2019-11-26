Болезнь подкосила еще 9 тысяч человек: в Самарской области увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ

СЕГОДНЯ 16:40 2019-11-26T16:42:33+03:00

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В Самарской области возросло число заболевших гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю в регионе подхватили вирус 9198 человек, в том числе в Самаре — 4305. По сравнению с предыдущим аналогичным периодом, эти числа увеличились на 538 и 353 человека соответственно.

- Сейчас заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. В регионе отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы и риновирусы, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Медики отмечают, что самым эффективным средством борьбы с гриппом и ОРВИ является своевременная вакцинация. Те, кто сделал прививку, переносят заболевание легче и без серьезных осложнений. По словам специалистов, вакцинация должна проводиться за 2-3 недели до начала роста заболеваемости, то есть сейчас — самое подходящее время для прививки.

ИСТОЧНИК KP.RU