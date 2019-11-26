«Не помещается в ладони»: самарчанка похвасталась в интернете огромной морковью
Девушка купила овощ на местном рынке
Вот такую морковь купила самарчанка. Фото: guberniatv.ru.
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Жительница Самары похвасталась в интернете огромной морковью, которую она недавно приобрела на местном продуктовом рынке. Овощ не поместился в ладонь девушки, его вес составил почти один килограмм, пишет ТРК «Губерния».
- Я попросила самую сочную морковь для сока. Женщина вынесла мне огромный овощ, который не помешался у меня в ладони. Одна штука потянута на 937 граммов, - приводит слова самарчанки сайт телеканала.
На рынке девушку заверили, что такой овощ вырастили без помощи химии. Все дело в плодородии почвы.
ИСТОЧНИК KP.RU