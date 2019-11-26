Пообещал помочь с ремонтом ДК в маленьком поселке в Самарской области: депутат Госдумы Евгений Серпер провел прием граждан

СЕГОДНЯ 19:59 2019-11-26T20:01:43+03:00

Серпер пообщался с гражданами в рамках так называемой «Недели приема». Фото: facebook.com/easerper.

В ближайшие дни депутат также встретится с жителями Тольятти, Жигулевска и Сызрани.

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Депутат Государственной думы России Евгений Серпер провел традиционный прием граждан. Среди рассмотренных вопросов – дом культуры в поселке Заволжский Самарской области, где проходят концерты, патриотические акции и мероприятия для молодежи. По словам депутата поселка Галины Никитиной, объект находится в федеральной собственности, поэтому районные власти не могут вкладывать деньги в ремонт здания. Евгений Серпер пообещал помочь решить эту задачу.

- Для передачи объекта необходимо, чтобы муниципалитет собрал пакет документов и обратился в Росимущество. Задача вполне решаемая. Будем заниматься этим вопросом, - отметил депутат Госдумы.

Серпер пообщался с гражданами в рамках так называемой «Недели приема», которая проходит накануне дня рождения «Единой России».

- 1 декабря «Единой России» исполнится 18 лет. Встречи с гражданами накануне и в день основания партии – хорошая традиция. Самарская региональная общественная приемная председателя партии Дмитрия Медведева действует постоянно, но в эту неделю приемы проходят особенно интенсивно, - рассказал Евгений Серпер.

На этой неделе также пройдут приемы в Тольятти, Жигулевске и Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU