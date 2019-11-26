Объем зерна на уровне прошлого года и рекорд по подсолнухам: в Самарской области подвели предварительные итоги развития сельского хозяйства

СЕГОДНЯ 20:45 2019-11-26T20:45:11+03:00

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В 2019 году фермеры Самарской области сохранили объем производства зерновых на уровне прошлого года, несмотря на засушливую погоду в большинстве районов. Средняя урожайность составила 17,4 ц/га при общей посевной площади более 2 млн га. Зерна всего намолотили 1.8 млн тонн. Такие цифры озвучили на большом совещании в правительстве региона, в рамках которого обсудили предварительные итоги сельскохозяйственного года и приоритеты отрасли. Провел его губернатор Дмитрий Азаров.

- Намолоченный объем полностью покрывает потребность области в зерне, а также позволяет осуществлять экспортные поставки, - отметил глава Самарской области.

Производство овощей в регионе составило 127 тысяч тонн при средней урожайности 397 ц/га. Впервые в области прогнозируют рекордный урожай подсолнечника - валовый сбор на уровне 1 млн тонн.

Затронули и проблемы сельскохозяйственной отрасли.

- Глава региона обратил внимание участников совещания на ключевых проблемах и возможных точках роста сельскохозяйственной отрасли. Одна из них – сокращение неиспользуемых земель. В этом году посевные площади выросли на 14 тысяч гектаров, еще почти 30 тысяч га пашни подготовлено к вводу в оборот. Однако в ходе совещания выяснилось, что большинство аграриев испытывают серьезные трудности во время подготовки необходимого пакета документов для оформления ранее неиспользуемых земель и получения государственной поддержки. На субсидирование выделили 13 районов, однако никто необходимые бумаги в региональный минсельхоз до сих пор не предоставил, - говорится в сообщении облправительства.

Губернатор поручил сотрудникам министерства сельского хозяйства выстроить четкую систему сопровождения аграриев и до конца года подготовить документы, чтобы с/х производители, которые увеличивают объем пашни, получили господдержку.

ИСТОЧНИК KP.RU