Соболев, Антон, Мияйлович, Гацкан и Комбаров не помогут «Крыльям Советов» в матче с «Уфой»

СЕГОДНЯ 21:01 2019-11-26T21:01:20+03:00

Два игрока травмированы, у троих дисквалификации из-за карточек

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«Крыльям Советов» в матче 18 тура Российской премьер-лиги против «Уфы», который пройдет 30 ноября на «Самара Арене», не помогут сразу пять футболистов. Из-за дисквалификации встречу пропустят Александр Соболев, Александр Гацкан и Срджан Мияйлович, а из-за травм – Дмитрий Комбаров и Паул Антон. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

Напомним, в первом круге «Уфа» обыграла «КС» 2:1. Матч 18-го тура начнется в 15:00 по местному времени.

После 17 туров самарцы занимают 12-ую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Уфа» идет на 11-ом месте, опережая «Крылья» на одно очко.

ИСТОЧНИК KP.RU