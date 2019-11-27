2019-11-27T06:56:26+03:00
Общество

В Самаре пройдет бизнес-день «Белая пятница продаж»

Он запланировал на 6 декабря.
Роман АБРАМСКИЙ
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Торопитесь, осталось всего 20 мест на бесплатное участие.Торопитесь, осталось всего 20 мест на бесплатное участие.
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В Самаре 6 декабря пройдет бесплатный бизнес-день «Белая пятница продаж». На нем авторитетные спикеры расскажут о трендах маркетинга 2020, а также том, какие инструменты планирования и контроля должны быть у руководителя. Гости смогут узнать, на каких процессах компании теряют 1000 минут и 1 млн рублей, как сократить в два раза рутину бизнес-процессов и сосредоточиться на продажах, как побороть хаос и управлять сотрудниками из любой точки мира.

- На «Белой пятнице продаж» выступят директор агентства интернет-маркетинга Target Family Андрей Кулинко, основатель СММ-агентства «Бизнес Шарк» Анна Кулинко, маркетолог и бизнес-тренер Ксения Римм, сооснователь бюро позиционирования SPICA Алевтина Золотарева, - рассказали организаторы бизнес-дня.

На мероприятии гостей ждут розыгрыш призов. Чтобы принять участие в «Белой пятнице продаж», необходимо зарегистрироваться на сайте. Торопитесь, осталось всего 20 мест на бесплатное участие.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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