Пожар возле ТЦ "Гудок" в Самаре: на Красноармейской загорелся автобус с пассажирами

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-27T08:41:43+03:00

К счастью, все успели вовремя выбраться из салона [видео]

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Утром в среду, 27 ноября, в Железнодорожном районе Самары произошло ЧП. Там на улице Красноармейской в районе ТЦ "Гудок" в движении загорелся пассажирский автобус. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- На Красноармейской загорелся пассажирский автобус ПАЗ. Всех эвакуировали оперативно. Пожарная служба приехала через 7 минут после звонка, - рассказал один из свидетелей происшествия.

Как сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области, в результате случившегося никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они регулируют движение. В облГлавке отмечают, что по факту ЧП будет проведена проверка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/746311" frameborder="0"></iframe> В Самаре на Красноармейской горел пассажирский ПАЗ 27.11.2019.Видео: Родион Савин / Самара Life

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ИСТОЧНИК KP.RU