Стало известно, почему в Самарской области задерживается выплата за рождение первого ребенка

СЕГОДНЯ 08:36 2019-11-27T08:36:54+03:00

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Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области прокомментировало задержку денежных выплат за рождение или усыновление первого ребенка в этом месяце. Как выяснилось, в регион еще не полностью поступили деньги из федерального бюджета.

- Ежемесячная денежная выплата за рождение первого ребенка осуществляется за счет средств, поступающих из федерального бюджета. Однако средства в полном объеме пока не поступили. В связи с этим правительство Самарской области направило в адрес минтруда РФ обращение о необходимости финансирования, чтобы обеспечить всех выплатами за ноябрь и декабрь 2019 года, - сообщили в твиттере представители регионального минсоцдемографии.

В ведомстве отмечают, что как только деньги поступят из федеральной казны, их сразу же направят на счета молодых родителей за оставшиеся два месяца этого года. Ситуацию взял на контроль губернатор Дмитрий Азаров.

ИСТОЧНИК KP.RU