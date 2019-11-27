В Сызрани предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей за нежелание ремонтировать дорогу

СЕГОДНЯ 09:00 2019-11-27T09:05:01+03:00

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В Сызрани наказали рублем предприятие, которое вовремя не отремонтировало одну из дорог. Проверяющие нашли там различные дефекты и потребовали привести проезжую часть в надлежащий вид, но учреждение не поспешило этого делать. Проигнорировало оно и решение суда. В итоге пришлось вмешаться приставам.

- В отношении предприятия был составлен повторный протокол по части 28 стати 19.5 КоАП РФ. Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Приставы сообщили об этом должнику и предупредили об ответственности в случае неисполнения решения суда, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

На этот раз дорожники прониклись и полностью погасили штраф. Также не забыли они и о пришедшем в негодность участке дороги. Они отремонтировали его.

ИСТОЧНИК KP.RU