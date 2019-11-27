2019-11-27T09:26:25+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель без прав на ВАЗ-2110 сбил в жилой зоне 9-летнюю школьницу

Девочку с травмами госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автомобилист сбил девочку, когда та шла вместе с мамой в школуАвтомобилист сбил девочку, когда та шла вместе с мамой в школуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Во вторник, 26 ноября, в жилой зоне на улице 70 лет Октября в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Там примерно в 13:05 водитель ВАЗ-21103 с номерами Ульяновской области сбил 9-летнюю девочку.

- За рулем автомобиля находился 20-летний молодой человек. Он, двигаясь по жилой зоне в направлении улицы Ворошилова, в районе дома № 55 по улице 70 лет Октября, наехал на девочку, которая шла вместе с матерью в школу, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося школьница получила травмы лица и ноги. Ее госпитализировали в больницу. По данным полицейских, у молодого человека нет водительских прав и он ездил на незарегистрированном авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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