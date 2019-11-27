Самарцам рассказали, где вылечить мозоли, бородавки и грибковые заболевания

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-27T09:43:15+03:00

Здесь знают, как избавить от мозолей, бородавок и грибковых заболеваний Фото: "КП" Архив

Специалисты ГБУЗ «СОКВД» помогут избавиться и от вросших ногтей, и от глубоких трещин, и от экстремально сухой кожи

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Заболевания кожи стоп и ногтей весьма неприятное, но очень распространенное явление. Справиться с такими проблемами помогут специалисты Самарского областного кожно-венерологического диспансера. Здесь знают, как избавить от мозолей, бородавок и грибковых заболеваний.

С 2000 года в ГБУЗ «СОКВД» открыт «Центр по лечению заболеваний кожи стоп и ногтей». В центре применяются безоперационные методы лечения вросших ногтей, инструментальная обработка глубоких трещин и экстремально сухой кожи, в том числе и при сахарном диабете.

Приём ведут врачи высшей категории Елена Дукович, Рамиля Хабирова.

Записаться на консультацию можно по телефону 8 (846) 333-57-06.

ИСТОЧНИК KP.RU