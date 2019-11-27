В Новокуйбышевске кемеровчанина осудили на 2,5 года за кражу банковской карты у коллеги-сожителя

СЕГОДНЯ 09:59 2019-11-27T09:59:36+03:00

Молодой человек свою вину так и не признал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодой человек хотел "увести" с карты 200 тысяч рублей, но смог обогатиться только на 90 тысяч рублей

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Новокуйбышевский городской суд вынес приговор 24-летнему жителю Кемеровской области. Молодого человека признали виновным в покушении на мошенничество с банковской картой своего коллеги-сожителя.

- Установлено, что молодой человек находился в Новокуйбышевске в связи с рабочей командировкой. Он тайно похитил банковскую карту коллеги, с которым вместе снимал квартиру, а потом снял оттуда 90 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Парень хотел "увести" с карты и оставшиеся 110 тысяч рублей, но из-за установленного лимита не смог этого сделать. На суде молодой человек своей вины не признал, однако доказательств этому было достаточно. В итоге суд приговорил жителя Кемеровской области к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU