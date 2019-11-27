В Сызрани два работника транспортной компании почти год воровали лом в речпорту

СЕГОДНЯ 10:20 2019-11-27T10:21:10+03:00

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы за кражу лома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчины обогатились за счет чужого металла примерно на 25 тысяч рублей

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В Сызрани транспортные полицейские раскрыли кражу лома с территории речного грузового порта. Обогатиться за счет чужого металла решили двое ранее судимых местных жителей.

- Установлено, что мужчины в возрасте 40 и 47 лет, являясь работниками транспортной организации, проникали на охраняемую площадку, похищали лом, а потом сдавали его в пункт приема. В течение года они совершили четыре подобные кражи на общую сумму в 25 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Сызранского ЛО МВД на транспорте.

В отношении сызранцев правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража». Мужчины могут сесть за решетку на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU