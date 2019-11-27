В воздухе Сызрани обнаружили превышение концентрации опасного вещества
В Самарской области продолжается ежедневный мониторинг качества воздуха. За минувшие сутки стационарные пункты наблюдения, расположенные в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске и Отрадном, никаких загрязняющих веществ не зафиксировали. А вот в Сызрани примеси в воздухе нашли.
- В атмосферном воздухе Сызрани в вечернее время в районе поселка Кашпирского был обнаружен формальдегид. Его концентрация превышала санитарную норму в 1,4 раза, - сообщили в Приволжском УГМС.
Что касается радиационной обстановки в регионе, то специалисты характеризуют ее как стабильную. Она находится в пределах естественного радиационного фона.
ИСТОЧНИК KP.RU