2019-11-27T10:39:31+03:00
Общество

В воздухе Сызрани обнаружили превышение концентрации опасного вещества

Специалисты зафиксировали наличие в атмосферном воздухе формальдегида
Анастасия ФИЛАТОВА
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Концентрация вредного вещества в воздухе Сызрани в 1,4 раза превысила нормуКонцентрация вредного вещества в воздухе Сызрани в 1,4 раза превысила нормуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области продолжается ежедневный мониторинг качества воздуха. За минувшие сутки стационарные пункты наблюдения, расположенные в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Чапаевске и Отрадном, никаких загрязняющих веществ не зафиксировали. А вот в Сызрани примеси в воздухе нашли.

- В атмосферном воздухе Сызрани в вечернее время в районе поселка Кашпирского был обнаружен формальдегид. Его концентрация превышала санитарную норму в 1,4 раза, - сообщили в Приволжском УГМС.

Что касается радиационной обстановки в регионе, то специалисты характеризуют ее как стабильную. Она находится в пределах естественного радиационного фона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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