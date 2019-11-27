2019-11-27T10:57:19+03:00
Общество

В Самаре ветаптека торговала контрафактными препаратами для лечения пчел

Нарушения в ходе проверки нашли сотрудники Россельхознадзора
Анастасия ФИЛАТОВА
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За контрафактные препараты ветаптеку оштрафовали на 100 тысяч рублейЗа контрафактные препараты ветаптеку оштрафовали на 100 тысяч рублейФото: Архив "КП"
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Сотрудники Россельхознадзора нашли в Самаре ветеринарную аптеку, которая работала с нарушениями. Там проверяющие нашли контрафактные препараты.

- Установлено, что ветеринарная аптека торговала препаратами для лечения и профилактики заболеваний пчел с признаками контрафакта. Также в учреждении был найден бальзам «АпиМакс», срок регистрации которого истек еще в октябре 2016 года. Кроме того, в ветаптеке неправильно хранили некоторые препараты, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

По всем выявленным фактам были возбуждены административные дела по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Суд признал руководителя ветаптеки виновным в нарушениях и назначил штраф в 5 тысяч рублей, а само учреждение оштрафовали на 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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