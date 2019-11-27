В Самаре в районе Кировского рынка снесут 50 незаконных павильонов и кафе

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-27T11:27:56+03:00

Подрядчику заплатят почти 1 млн рублей за снос 55 незаконных павильонов и киосков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очистить территорию от самовольных построек нужно будет в течение 2 месяцев

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В Самаре ищут подрядчика, который займется сносом самовольно установленных павильонов и киосков в Советском районе города. Речь идет о 55 объектах торговли, большая часть которых находится возле Кировского рынка. Инфомация об этом размещена на сайте госзакупок.

- Подрядчику нужно демонтировать контейнеры с навесами, несколько кафе, будку охраны, павильоны, где торгуют обувью, фруктами, овощами, шаурмой, мобильными аксессуарами, хлебом и т.д. в районе Кировского рынка. Общее число незаконных построек — 50 штук, - говорится в техзадании.

Также подрядчику предстоит снести павильон на пересечении улиц Физкультурной и Ново-Вокзальной, павильон «Кулинария» на улице Гагарина, павильон «Фрукты, овощи» на пересечении улиц Красных коммунаров и Ново-Вокзальной и павильон «Бар» в переулке Бельский, а еще пункт приема металлолома на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы XXII Партсъезда.

Итоги электронного аукциона подведут 6 декабря. За выполнение работ компании обещают заплатить 998,6 тысяч рублей. Срок исполнения контракта - с 13 января по 15 марта 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU