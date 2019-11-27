Спаси дерево! Самарцам предлагают получать электронные платежки за свет

СЕГОДНЯ 11:34 2019-11-27T11:34:45+03:00

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Спаси дерево - переходи на электронную платежку. Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» предлагает всем клиентам перейти на электронные квитанции и онлайн-оплату. Это поможет сберечь экологию, ведь вырубка лесов в том числе для нужд бумажной промышленности сегодня стала одной из самых значимых проблем современности.

- У электронной квитанции есть и другие преимущества. Ее нельзя подделать, украсть, кинуть в почтовый ящик к соседу. Более того, счет придет значительно раньше и не важно, где вы в этот момент находитесь. Благодаря электронным платежам удается избежать долгой процедуры оплаты и ожидания в очереди, что позволяет сэкономить время и оплатить счет, не выходя из дома, - объяснили в компании.

Для того, чтобы ежемесячно получать квитанции на электронную почту, необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете и дать свое согласие на получение счетов по электронной почте. Это можно сделать в разделе «Услуги». Первая электронная платежка придет уже в следующем месяце. При этом бумажные счета приходить перестанут.

ИСТОЧНИК KP.RU