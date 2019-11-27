В Самаре на остановке нашли мужчину с проломленной головой

СЕГОДНЯ 13:13 2019-11-27T13:13:28+03:00

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В Самаре правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели местного жителя. Мужчину с серьезной травмой головы нашли ночью 25 ноября на остановке общественного транспорта «Торговый центр «Пирамида».

- Медики скорой помощи доставили пострадавшего с диагнозом «ушиб головного мозга, перелом свода снования черепа» в больницу, но в дальнейшем он скончался. Личность погибшего уже установлена, - сообщил «Комсомольской правде — Самара» источник в правоохранительных органах.

Погибшим оказался 51-летний безработный самарец. Насколько известно, при жизни он увлекался спиртными напитками. Сейчас стражи порядка выясняют, как мужчина получил смертельные травмы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU