В Самаре на остановке нашли мужчину с проломленной головой
В Самаре правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели местного жителя. Мужчину с серьезной травмой головы нашли ночью 25 ноября на остановке общественного транспорта «Торговый центр «Пирамида».
- Медики скорой помощи доставили пострадавшего с диагнозом «ушиб головного мозга, перелом свода снования черепа» в больницу, но в дальнейшем он скончался. Личность погибшего уже установлена, - сообщил «Комсомольской правде — Самара» источник в правоохранительных органах.
Погибшим оказался 51-летний безработный самарец. Насколько известно, при жизни он увлекался спиртными напитками. Сейчас стражи порядка выясняют, как мужчина получил смертельные травмы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU