2019-11-27T13:58:52+03:00
Спорт

Сахалин «взят»: баскетбольная «Самара» впервые обыграла «Восток-65»

На протяжении матча команды шли вровень, но победа с небольшим перевесом все-таки досталась самарцам
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: БК "Восток-65"Фото: БК "Восток-65"
Изменить размер текста:

Баскетбольная «Самара» взяла неприступный Сахалин. В среду, 27 ноября, команда сыграла с местным «Востоком-65» и одержала над ним непростую победу — 87:83.

Поначалу в счете вели «островитяне», но потом начали активно набирать очки самарцы. В итоге первая четверть завершилась ничьей — 23:23. На старте второго периода «Самара» вырвалась вперед, потом лидерство перехватили игроки «Востока-65», но к большому перерыву на табло был вновь равный счет - 39:39. Третий период самарцы завершили в свою пользу, но в начале заключительного периода хозяева резко стали сокращать отрыв. Как бы они не старались, победа все равно досталась самарцам. Как отмечают в пресс-службе самарского клуба, это первая победа команды на Сахалине, в прошлом сезоне она дважды уступала «островитянам».

Следующий матч баскетбольная «Самара» проведет в субботу, 30 ноября, во Владивостоке. Там она сыграет со «Спартаком-Приморье».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре в театре оперы и балета перед спектаклями будут проводить «елки» для детей
Гонялся за медсестрой с протезом ноги и воровал еду: в Самаре инвалид довел до истерики медиков клиники
Волжский проспект в Самаре включили в границы исторического поселения
В Самаре на остановке нашли мужчину с проломленной головой
Под Самарой преступник убил человека и поджег его квартиру
Без синтетических удобрений и добавок: в Самарской области могут построить органические молочные фермы
Самарцы пожаловались на вырубку деревьев в районе 5-ой просеки
В Тольятти пенсионер на Kalina не пропустил на "зебре" 10-летнего мальчика и сбил его
И никакого выгорания: в «СамГЭС» тренинги для персонала проводят, заботясь о клиентах
Жители 5-ой просеки в Самаре пригрозили выйти на акцию протеста из-за строительства школы на 600 мест
На самарский аквапарк «Виктория», где пострадали три ребенка, возбудили уголовное дело
Спаси дерево! Самарцам предлагают получать электронные платежки за свет
В Самаре в районе Кировского рынка снесут 50 незаконных павильонов и кафе
В Самаре ветаптека торговала контрафактными препаратами для лечения пчел
В воздухе Сызрани обнаружили превышение концентрации опасного вещества