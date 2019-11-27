Сахалин «взят»: баскетбольная «Самара» впервые обыграла «Восток-65»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-27T13:58:52+03:00

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Баскетбольная «Самара» взяла неприступный Сахалин. В среду, 27 ноября, команда сыграла с местным «Востоком-65» и одержала над ним непростую победу — 87:83.

Поначалу в счете вели «островитяне», но потом начали активно набирать очки самарцы. В итоге первая четверть завершилась ничьей — 23:23. На старте второго периода «Самара» вырвалась вперед, потом лидерство перехватили игроки «Востока-65», но к большому перерыву на табло был вновь равный счет - 39:39. Третий период самарцы завершили в свою пользу, но в начале заключительного периода хозяева резко стали сокращать отрыв. Как бы они не старались, победа все равно досталась самарцам. Как отмечают в пресс-службе самарского клуба, это первая победа команды на Сахалине, в прошлом сезоне она дважды уступала «островитянам».

Следующий матч баскетбольная «Самара» проведет в субботу, 30 ноября, во Владивостоке. Там она сыграет со «Спартаком-Приморье».

ИСТОЧНИК KP.RU