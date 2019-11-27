Гонялся за медсестрой с протезом ноги и воровал еду: в Самаре инвалид довел до истерики медиков клиники

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-27T14:11:26+03:00

Мужчине сделали операцию на желудке, а когда он пришел в себя, то принялся доводить сотрудников медучреждения и пациентов.

Изменить размер текста: A A

В Самаре медики одной из местных клиник стали жертвами буйного инвалида. Мужчина без руки и ноги довел сотрудников медучреждения до истерики.

- Неделю назад его привезли с прободной язвой, прооперировали. Когда мужчина пришел в себя, он начал ко всем цепляться, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» очевидица случившегося Анна. – Еще он воровал еду во всех холодильниках. Даже бегал в соседнее кардиологическое отделение. Вчера этот пациент уехал на встречу с женой в больничном кресле-каталке и пропал. Объявился утром – в другом кресле.

По словам девушки, мужчина продолжает дебоширить. Недавно он ездил в кресле-каталке за медсестрой и пытался отдать ей протез ноги.

- С дебоширом не смогла справиться охрана - два мужчины. В итоге за инвалидом приехала полиция, но никто забирать его не стал. Сейчас мужчину выписывают за плохое поведение. Врачи говорят, он хронический алкоголик. Еще у него есть признаки психопатии, - рассказывает Анна.

- Неделю назад его привезли с прободной язвой, прооперировали. Когда мужчина пришел в себя, он начал ко всем цепляться.Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Покидать клинику инвалид пока не собирается, несмотря на то, что за ним приехали родные, которые, кстати, привезли больничное кресло-каталку. Мужчина уезжает от родных на кресле и громко матерится.

ИСТОЧНИК KP.RU