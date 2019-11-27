В Самаре в театре оперы и балета перед спектаклями будут проводить «елки» для детей
Самарский академический театр оперы и балета запускает новогоднюю кампанию 2019-2020. С 22 декабря по 8 января там будут проводить «елки» для детей и их родителей.
- Новогодняя кампания на этот раз будет особенной масштабной. «Елки» пройдут перед всеми спектаклями в обозначенный период, - сообщили в пресс-службе САТОБа.
Так, в рамках новогодней кампании в большом зале театра за 30 минут до спектаклей (в 11:00, 14:00, 14:30, 17:00) у елки будут показывать представление «Новый год кота Леопольда». Также за полчаса до спектаклей в 18:30 и 19:30 (31 декабря — в 16:00) в колонном зале можно будет поучаствовать в празднике по мотивам советских комедий «Карнавальная ночь». А вот в малом зале за 30 минут перед спектаклями будут показывать сказку английской писательницы на зимний лад «Новый год с Мэри Поппинс».
Как отмечают представители театра, попасть на «елки» можно будет по билетам на спектакли с 22 декабря по 8 января включительно.
ИСТОЧНИК KP.RU