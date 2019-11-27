2019-11-27T14:18:14+03:00
Общество

В Самаре в театре оперы и балета перед спектаклями будут проводить «елки» для детей

Новогодние представления можно будет увидеть с 22 декабря по 8 января
Анастасия ФИЛАТОВА
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Попасть на "елки" можно будет по билетам, купленным на спектаклиПопасть на "елки" можно будет по билетам, купленным на спектаклиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарский академический театр оперы и балета запускает новогоднюю кампанию 2019-2020. С 22 декабря по 8 января там будут проводить «елки» для детей и их родителей.

- Новогодняя кампания на этот раз будет особенной масштабной. «Елки» пройдут перед всеми спектаклями в обозначенный период, - сообщили в пресс-службе САТОБа.

Так, в рамках новогодней кампании в большом зале театра за 30 минут до спектаклей (в 11:00, 14:00, 14:30, 17:00) у елки будут показывать представление «Новый год кота Леопольда». Также за полчаса до спектаклей в 18:30 и 19:30 (31 декабря — в 16:00) в колонном зале можно будет поучаствовать в празднике по мотивам советских комедий «Карнавальная ночь». А вот в малом зале за 30 минут перед спектаклями будут показывать сказку английской писательницы на зимний лад «Новый год с Мэри Поппинс».

Как отмечают представители театра, попасть на «елки» можно будет по билетам на спектакли с 22 декабря по 8 января включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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