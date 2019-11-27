2019-11-27T14:43:45+03:00
Общество

«Яблоки на снегу» и «бокал с шампанским»: как Самару украшают к Новому году

Город постепенно преображается и «обрастает» яркими гирляндами и светящимися фигурами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре продолжается установка новогодней иллюминации: она появляется как на обычных улицах, так и в общественных пространствах, которые были недавно обновлены.

- Впервые в Самаре масштабно украсят Крымскую площадь. В этом году там, помимо гирлянд, установили 3 светящихся дерева с красными шарами, которые напоминают яблоки. Также скоро там разместят светодинамический «фонтан», - сообщили в пресс-службе мэрии Самары

В сквере имени Фадеева, на бульваре Металлургов и возле собора Кирилла и Мефодия скоро установят декоративные консоли. Их разместят на световых опорах. Кроме того, в сквере возле Кирилло-Мефодиевского собора уже «поселили» светящуюся «Матрешку», на площади имени Мочалова - «Царского павлина». Вдоль проспекта Ленина смонтировали гирлянду «Бокал с шампанским». На склоне площади Славы к Новому году разместят каскадный световой «фонтан».

Напомним, что в этом году в Самаре установят 12 «фонтанов», около 30 световых композиций и развесят примерно 100 км гирлянд на 1000 деревьях. К настоящему времени город украсили на 75%. Основную часть работ планируется завершить до конца этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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