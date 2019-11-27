В Самарской области пустят с молотка заложенные должниками квартиры и дома

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-27T15:04:37+03:00

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Жителям Самарской области предлагают поучаствовать в торгах на покупку арестованных за долги квартир и домов. Пройдут они в середине декабря.

- На торги будут выставлены следующие лоты: квартира в Смышляевке, квартира в Куйбышевском районе Самары, жилой дом с участком в селе Старое Фейзуллово, двухкомнатная квартира в Отрадном, квартира в микрорайоне Крутые Ключи, квартира на улице Фадеева в Самаре, квартира в Кинеле, два жилых дома с участками в Кинеле, квартира в Безенчуке, - сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Площади квартир и домов варьируются от 21,2 кв.м до 61,5 кв. м, а стоимость — от 300 тысяч рублей до почти 2,3 млн рублей. Торги на заложенную недвижимость пройдут 13 декабря в 12:30 в Самаре на улице Мориса Тореза, 105А на первом этаже. Подробнее об этом можно узнать тут.

ИСТОЧНИК KP.RU