2019-11-27T15:30:08+03:00
Общество

Самарцы могут стать Дедами Морозами для бездомных кошек и собак

Горожанам предлагают сделать подарки для оставшихся без хозяев животных
Анастасия ФИЛАТОВА
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Благотворительная новогодняя акция пройдет с 1 декабря по 1 февраляБлаготворительная новогодняя акция пройдет с 1 декабря по 1 февраляФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Самаре в этом году пройдет шестая по счету благотворительная акция «Варежка добра», которая проводится в поддержку бездомных животных. В рамках этого проекта горожане смогут стать Дедами Морозами для кошек и собак и подарить им необходимые для жизни вещи.

- Помощь будет собираться для животных, которые находятся на кураторстве волонтеров, для питомцев приютов и животных, которые находятся на улице. Новогодние подарки бездомным щенкам, котятам, собакам и кошкам можно будет купить и передать в зоомагазинах и ветеринарных клиниках, участвующих в акции, - рассказали организаторы благотворительного новогоднего проекта.

Акция пройдет с 1 декабря 2019 года по 1 февраля 2020 года. Все желающие смогут подарить бездомным животным сухой корм и консервы, крупы, наполнители для лотков, опилки, ошейники, намордники, миски, игрушки, переноски, лежанки, поводки, клетки, лекарственные препараты, бинты и многое другое. Узнать, как можно стать Дедом Морозом для кошек и собак, оставшихся без хозяев, можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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