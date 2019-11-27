В Самарской области нефтяников могут освободить от налога на имущество
Власти Самарской области предложили освободить от уплаты налога на имущество крупные нефтяные компании, которые инвестируют отраслевые проекты на территории региона. Соответствующие изменения могут внести в закон «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области». Законопроект был рассмотрен в среду, 27 ноября, на заседании в региональном правительстве.
- Предоставление налоговой льготы позволит предприятиям направить дополнительные средства на обеспечение экологической и промышленной безопасности, модернизацию инфраструктурных объектов на территории региона, реализацию масштабных инвестиционных проектов, а также на строительство новых и улучшение существующих нефтепродуктотрубопроводов, - отмечают в областном правительстве.
Так, в ближайшие 5 лет одна из крупнейших нефтяных компаний намерена вложить в обновление своей базы на территории региона более 70 млрд рублей, а до 2030 года — около 200 млрд рублей. Предполагается, что льготы, которые власти Самарской области хотят дать предприятию, будут значительно ниже налоговых и неналоговых поступлений, которые оно перечисляет в областной бюджет.
ИСТОЧНИК KP.RU