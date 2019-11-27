2019-11-27T16:22:50+03:00
Общество

В Самарской области нефтяников могут освободить от налога на имущество

С такой инициативой выступили власти региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновники считают, что нефтяники смогут направить сэкономленные деньги на экологическую безопасностьЧиновники считают, что нефтяники смогут направить сэкономленные деньги на экологическую безопасностьФото: Архив "КП"
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Власти Самарской области предложили освободить от уплаты налога на имущество крупные нефтяные компании, которые инвестируют отраслевые проекты на территории региона. Соответствующие изменения могут внести в закон «О налоге на имущество организаций на территории Самарской области». Законопроект был рассмотрен в среду, 27 ноября, на заседании в региональном правительстве.

- Предоставление налоговой льготы позволит предприятиям направить дополнительные средства на обеспечение экологической и промышленной безопасности, модернизацию инфраструктурных объектов на территории региона, реализацию масштабных инвестиционных проектов, а также на строительство новых и улучшение существующих нефтепродуктотрубопроводов, - отмечают в областном правительстве.

Так, в ближайшие 5 лет одна из крупнейших нефтяных компаний намерена вложить в обновление своей базы на территории региона более 70 млрд рублей, а до 2030 года — около 200 млрд рублей. Предполагается, что льготы, которые власти Самарской области хотят дать предприятию, будут значительно ниже налоговых и неналоговых поступлений, которые оно перечисляет в областной бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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