2019-11-27T16:41:58+03:00
Происшествия

В Чапаевске педофил затащил в квартиру 7-летнюю девочку и продержал несколько часов, угрожая ножом

Мужчина похитил ребенка, находясь в алкогольном опьянении
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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В Чапаевске этим летом произошла пугающая история: местный житель похитил с улицы ребенка, а потом развращал у себя в квартире. К счастью, 55-летнего мужчину быстро задержали и скоро он предстанет перед судом.

- По версии следствия, в августе примерно в 18 часов мужчина, будучи пьяным, увидел во дворе одного из домов играющую 7-летнюю девочку. Он заманил ее в подъезд, а потом затащил в квартиру. Там, угрожая ножом, обвиняемый совершил в отношении ребенка действия сексуального характера, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

По данным правоохранителей, девочка неоднократно просила своего похитителя освободить ее, однако тот отпустил ее только утром следующего дня. Он испугался, что полицейские в процессе поисков найдут ребенка у него. Недавно стражи порядка завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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