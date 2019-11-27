2019-11-27T18:34:22+03:00
Общество

Здесь делают "Туман": губернатор оценил работу самарского производителя техники для внесения удобрений

Недавно компания приняла участие в выставке AGRITECHNICA 2019
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
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Дмитрий Азаров отметил, что программа повышения труда помогает предприятиям добиться успехаДмитрий Азаров отметил, что программа повышения труда помогает предприятиям добиться успеха
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров побывал на одном из крупных агропромышленных предприятий губернии. Здесь производят известные по всей России и СНГ опрыскиватели-разбрызгиватели линейки "Туман". Новинку "Туман -3" презентовали в начале октября на форуме AGRITECHNICA 2019 в Германии. Оборудование компании из Волжского района поставляется более, чем в 60 регионов.

Директор предприятия Светлана Линник рассказала губернатору о поездке на форум и поблагодарила региональные власти за поддержку.

- Это был для нас новый опыт, и нам было крайне важно, что здесь мы снова поработали в партнёрстве с нашим государством: мы получили субсидии от ФЦК, 80% затрат на участие в выставке нам компенсировали, - говорит Светлана Линник. Она также рассказала о новшествах, которые удалось внедрить ан производстве благодаря этой поддержке и работе в рамках программы повышения производительности труда. Губернатор подчеркнул, что работа предприятия - это интересный пример для других компаний региона.

- Важно, что предприятие и само проявляет активность, одним из первых включилось в программу по повышению производительности труда. Это пример руководителям крупных, малых, средних предприятий, которые раздумывают, участвовать им в программе повышения производительности труда или нет,– отметил Дмитрий Азаров. – Мне не понятна эта позиция, поскольку это доходы предприятия, доходы коллектива, повышение конкурентоспособности продукции. «Пегас-Агро» в этом смысле — очень яркий пример.

ИСТОЧНИК KP.RU

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