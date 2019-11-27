2019-11-27T19:23:14+03:00
Общество

"Доходный дом" из Тольятти раздавал деньги вкладчиков по фиктивным договорам займа

У организации было больше тысячи пайщиков, которые вложили 289 млн рублей
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Кооператив подозревают в мошенничествеКооператив подозревают в мошенничестве
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Кооперативщиков из Тольяти обвиняют в мошенничестве. Дело "Доходного дома" взяла под контроль тольяттинская прокуратура. У кредитного кооператива были офисы в Самаре , Тольятти, Жигулевске и Сызрани. Вкладчиков соблазняли хорошими процентами от 9 до 11,7%. Вложились в кооператив больше тысячи человек, всего они доверили организаторам 280 млн рублей.

- А затем организация заключила 34 договора о выдаче займов на общую сумму 229 млн рублей. После надзорных мероприятий удалось выяснить, что деньги из кооператива выводили по фиктивным договорам займа, - рассказли в прокуратуре.

Всего выявили 9 фиктивных договоров на общую сумму более 9 млн рублей. В них были указаны люди, которые не получили ни копейки денег.

Сейчас в отношении руководства кооператива возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ. Расследование контролирует прокуратура.

Напомним, что сегодня в Самаре арестовали хозяйку кооператива "Вкусно и сытно". В результате действий этой организации своих денег лишились сотни человек, ущерб причинен на сумму более 400 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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