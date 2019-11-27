Самара обогнала Москву и Питер по количеству автомобилей
Самара стала автомобильной столицей России в прямом смысле этого слова. Согласно данным аналитического агентства "АВТОСТАТ" наш город - лидер по обеспечению легковыми авто. На тысячу жителей в нашем городе приходится 344 машины. Так что автовладельцем по статистике является каждый третий самарец.
По этому показателю Самара обошла и Москву, и Санкт-Петербург. Вторуб строчку занимает Краснодар. Третью - Северная столица. Москва же всего лишь на 8 месте
Вот только гордиться здесь, пожалуй, нечем. По мнению экологов, такое количество автомобилей на дорогах столицы Самарской области плохо влияет на экологию города. К тому же не все дороги приспособлены к такому потоку машин, именно поэтому наш город может поспорить протяженностью пробок и со столицей. Еще одна проблема - нехватка парковок. Жители хрущевок и старых районов жалуются, что для того, чтобы места хватало машинам, приходится даже сокращать территорию детских площадок. В центре города найти место для парковки вообще невозможно
ИСТОЧНИК KP.RU