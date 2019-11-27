2019-11-27T20:11:45+03:00
Общество

"Нашли когда штаны снимать!": самарцев шокировала эротическая фотосессия в мороз на улице

Очевидцы посчитали, что фотограф заставил девушек стоять в снегу без штанов больше получаса
Анастасия МЫШКИНА
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Девушкам устроили фотосессию в снегу. Фото: Игорь КондратьевДевушкам устроили фотосессию в снегу. Фото: Игорь Кондратьев
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Жителей Самары возмутил фотограф - маньяк, который в мороз вышгнал на улицу для фотосессии моделей в одних трусах. Жестокие пытки запечатлел житель Самары Игорь Кондратьев, который выложил свое фото в паблик "Подслушано Самара".

- Какой-то маньяк загнал раздетых девчонок на лед в Самаре на 18 км и проводил там фотосессию полчаса. Смотреть и то холодно было, - написал он.

На фото видно, что мужчина с фотоаппаратом одет в теплую куртку. Рядо из-за кустов наблюдает за фотосессией его коллега.

Скорее всего речь идет о некой новогодней фотосессии. Внимательные комментаторы рассмотрели, что девушки на коньках, у них белый и красный колпачок. Возможно, они подруги Санта-Клауса.

Некоторые самарцы стали переживать за героинь фотографии. Ведь сегодня в Самаре -12-15 градусов. В такую погоду можно отморозить себе самые ценные места.

- Вот и прибавится работы у гинекологов, - разводят руками комментаторы.

А вот Екатерина одобрила затею:

- На Красной глинке на Соковском с сноубордами и в купальниках зимой девчонки фоткаются, - написала она.

Профессионалы же удивляются, зачем так рисковать Ведь в 21 веке можно было бы сделать фото на зеленом фоне и потом наложить любую картинку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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