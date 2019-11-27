Самарским мамам подарят российские товары для детишек, флешку и открытки
Молодым мамочкам Самары с 1 января 2020 года будут дарить подарки для новорожденных. Стоимость подарочного набора - 10 тыс. рублей. Причем если в семье родится двойня или тройня, то подарок достанется каждому малышу. Участницами акции станут женщины, которые рожают первый раз.
- В подарок входят игрушки, предметы одежды, постельные принадлежности, средства гигиены для новорожденного, - сообщили в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.
В набор войдут флешки в виде "Космопупса"и фотоальбом с самарскими достопримечательностями. Это по-видимому призвано воспитать новорожденных патриотами.
В 2020 году подарки намерены подарить 12,7 тысячам женщин. Из бюджета на это потратят 127 млн рублей.
Подобная акция проходит не только в Самарской области, а еще в 11 регионах России.
ИСТОЧНИК KP.RU