Самарским мамам подарят российские товары для детишек, флешку и открытки

СЕГОДНЯ 21:57 2019-11-27T21:57:21+03:00

Подарки получат новорожденные Самарской области в 2020 году

На подарок для каждой женщины подарят 10 тыс рублей. Чтобы его получить, нужно родить после 1 января 2020

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Молодым мамочкам Самары с 1 января 2020 года будут дарить подарки для новорожденных. Стоимость подарочного набора - 10 тыс. рублей. Причем если в семье родится двойня или тройня, то подарок достанется каждому малышу. Участницами акции станут женщины, которые рожают первый раз.

- В подарок входят игрушки, предметы одежды, постельные принадлежности, средства гигиены для новорожденного, - сообщили в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

В набор войдут флешки в виде "Космопупса"и фотоальбом с самарскими достопримечательностями. Это по-видимому призвано воспитать новорожденных патриотами.

В 2020 году подарки намерены подарить 12,7 тысячам женщин. Из бюджета на это потратят 127 млн рублей.

Подобная акция проходит не только в Самарской области, а еще в 11 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU