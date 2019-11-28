В Нефтегорске бывший гендиректор обманул собственную фирму на 4 млн рублей
Нефтегорский районный суд вынес приговор 62-летнему экс-гендиректору ОАО, который обвинялся в трех эпизодах мошенничества.
- Установлено, что с октября 2013 по февраль 2017 мужчина специально заключал убыточные для фирмы договоры на поставку ненужного оборудования, которое так и не было доставлено. Также он заключал договоры на уборку снега, промывку резервуаров и коллекторов со сторонними организациями, но работы выполняли сотрудники ОАО, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.
Все средства в итоге переводились на счета фирм-однодневок. Общая сумма причиненного фирме ущерба составила более 4 млн рублей. Недавно бывший директор ОАО предстал перед судом. Его признали виновным и приговорили к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU