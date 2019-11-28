2019-11-28T09:10:23+03:00
Происшествия

В Самаре женщина-адвокат отделалась условным сроком за мошенничество на 200 тысяч рублей

Юрист обещала самарчанке передать деньги правоохранителям за возбуждение уголовного дела
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд назначил адвокату 1,5 года условноСуд назначил адвокату 1,5 года условноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кировский районный суд Самары вынес приговор адвокату областной коллегии адвокатов Юлии Пожидаевой, которая обвинялась в мошенничестве.

- Женщина была задержана с поличным в декабре 2018 года при получении от жительницы Самарской области 200 тысяч рублей. Эти деньги она якобы должна была передать сотрудникам правоохранительных органов за помощь в возбуждении уголовного дела, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

Сначала в отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Однако в дальнейшем статью заменили на «Мошенничество». Суд назначил Юлии Пожидаевой 1,5 года лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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