В Самаре женщина-адвокат отделалась условным сроком за мошенничество на 200 тысяч рублей
Кировский районный суд Самары вынес приговор адвокату областной коллегии адвокатов Юлии Пожидаевой, которая обвинялась в мошенничестве.
- Женщина была задержана с поличным в декабре 2018 года при получении от жительницы Самарской области 200 тысяч рублей. Эти деньги она якобы должна была передать сотрудникам правоохранительных органов за помощь в возбуждении уголовного дела, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.
Сначала в отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по статье «Посредничество во взяточничестве». Однако в дальнейшем статью заменили на «Мошенничество». Суд назначил Юлии Пожидаевой 1,5 года лишения свободы условно. Приговор уже вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU