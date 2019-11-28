2019-11-28T10:01:51+03:00
Общество

Самарцы смогут взять автограф у игроков «Крыльев» на открытии нового кинотеатра

Встреча с футболистами пройдет в ТЦ «Эль Рио»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ZOOM CinemaФото: ZOOM CinemaФото: vk.com
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В следующую субботу, 7 декабря, в Самаре откроется новый кинотеатр Zoom Cinema. Он разместился на третьем этаже в ТЦ «Эль Рио» на Московском шоссе. Горожан ждет большая праздничная программа.

- На открытии кинотеатра будут разыграны множество призов, в том числе популярный смартфон. Также будет подготовлена развлекательная программа для детей, автограф- и фотосессия с командой «Крылья Советов», - сообщили представители ZOOM Cinema.

Автограф- и фотосессия с игроками «Крыльев» пройдет примерно с 15:10 до 15:50. Розыгрыш призов и подарков запланирован на 16:00. Напомним, что ТЦ «Эль Рио» пока работает только частично. В прошлую пятницу, 22 ноября, там открылся гипермаркет «Лента».

ИСТОЧНИК KP.RU

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