В Самарской области проходит марафон по экспресс-тестированию на ВИЧ

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-28T10:48:56+03:00

Свой ВИЧ-статус смогли проверить сотрудники «Тольяттикаучук» и ПАО «Кузнецов», а в школе №73 в Автограде прошел урок ВИЧ-безопасности.

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В Самарской области продолжается Всероссийский марафон по экспресс-тестированию на ВИЧ «Стоп ВИЧ/СПИД», который приурочен к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Так, сотрудники Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД посетили ПАО «Кузнецов», «Тольяттикаучук» и школу №73 в Автограде.

Работники «Кузнецова» получили возможность пройти экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне, не покидая территорию предприятия.

- Тест выполняется в течение 10-15 минут, результат сообщается конфиденциально каждому участнику акции. Всего добровольно обследовались более 90 человек. Они узнали свой статус и смогли задать специалистам СПИД-центра вопросы о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, - рассказали в самарском СПИД-центре.

Мобильная лаборатория Самарского областного клинического СПИД-центра развернулась на одном из крупнейших промышленных предприятий губернии – ПАО «Кузнецов». Фото: samaraspidcenter.ru.

Что касается «Тольяттикаучук», то там свой ВИЧ-статус решили проверить 50 человеку.

- Как известно, есть три способа передачи вируса: от инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания, через кровь и половой путь, - напомнили в СПИД-центре. - Последний сейчас преобладает в нашем регионе в целом и в Тольятти в частности. Поэтому медики в ходе тестирования обязательно напоминают, что соблюдение элементарных правил безопасности способно защитить от вируса, приводящего к неизлечимой болезни.

На «Тольяттикаучук» свой ВИЧ-статус решили проверить 50 человеку. Фото: samaraspidcenter.ru.

Поговорили сотрудники СПИД-центра и с тольяттинскими школьниками. Урок ВИЧ-безопасности для старшеклассников прошел в школе №73.

- В интерактивной форме врач-эпидемиолог, заведующий отделением профилактики №2 тольяттинского филиала СПИД-центра Елена Потехина рассказала молодым людям, которым после окончания школы предстоит вступить во взрослую жизнь, о рисках и путях передачи ВИЧ-инфекции. Как избежать встречи с вирусом и сохранить своё здоровье, а также много другой жизненно важной информации узнали ребята на профилактическом уроке, - рассказали в пресс-службе Самарского областного клинического СПИД-центра.

В рамках профилактической кампании «Знать о ВИЧ-значит жить» специалисты тольяттинского филиала Самарского областного клинического СПИД-центра провели уроки ВИЧ-безопасности для старшеклассников школы №73. Фото: samaraspidcenter.ru

Специалисты отмечают, что важно, чтобы эти знания подростки не только запомнили сами, но и транслировали в молодежной среде.

ИСТОЧНИК KP.RU