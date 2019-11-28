2019-11-28T10:48:56+03:00
Общество

В Самарской области проходит марафон по экспресс-тестированию на ВИЧ

Свой ВИЧ-статус смогли проверить сотрудники «Тольяттикаучук» и ПАО «Кузнецов», а в школе №73 в Автограде прошел урок ВИЧ-безопасности.
Роман АБРАМСКИЙ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Марафон приурочен к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря. Фото: samaraspidcenter.ru.Марафон приурочен к Всемирному дню борьбы со СПИДом 1 декабря. Фото: samaraspidcenter.ru.
Изменить размер текста:

В Самарской области продолжается Всероссийский марафон по экспресс-тестированию на ВИЧ «Стоп ВИЧ/СПИД», который приурочен к Всемирному дню борьбы со СПИДом. Так, сотрудники Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД посетили ПАО «Кузнецов», «Тольяттикаучук» и школу №73 в Автограде.

Работники «Кузнецова» получили возможность пройти экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне, не покидая территорию предприятия.

- Тест выполняется в течение 10-15 минут, результат сообщается конфиденциально каждому участнику акции. Всего добровольно обследовались более 90 человек. Они узнали свой статус и смогли задать специалистам СПИД-центра вопросы о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, - рассказали в самарском СПИД-центре.

Мобильная лаборатория Самарского областного клинического СПИД-центра развернулась на одном из крупнейших промышленных предприятий губернии – ПАО «Кузнецов». Фото: samaraspidcenter.ru.

Мобильная лаборатория Самарского областного клинического СПИД-центра развернулась на одном из крупнейших промышленных предприятий губернии – ПАО «Кузнецов». Фото: samaraspidcenter.ru.

Что касается «Тольяттикаучук», то там свой ВИЧ-статус решили проверить 50 человеку.

- Как известно, есть три способа передачи вируса: от инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания, через кровь и половой путь, - напомнили в СПИД-центре. - Последний сейчас преобладает в нашем регионе в целом и в Тольятти в частности. Поэтому медики в ходе тестирования обязательно напоминают, что соблюдение элементарных правил безопасности способно защитить от вируса, приводящего к неизлечимой болезни.

На «Тольяттикаучук» свой ВИЧ-статус решили проверить 50 человеку. Фото: samaraspidcenter.ru.

На «Тольяттикаучук» свой ВИЧ-статус решили проверить 50 человеку. Фото: samaraspidcenter.ru.

Поговорили сотрудники СПИД-центра и с тольяттинскими школьниками. Урок ВИЧ-безопасности для старшеклассников прошел в школе №73.

- В интерактивной форме врач-эпидемиолог, заведующий отделением профилактики №2 тольяттинского филиала СПИД-центра Елена Потехина рассказала молодым людям, которым после окончания школы предстоит вступить во взрослую жизнь, о рисках и путях передачи ВИЧ-инфекции. Как избежать встречи с вирусом и сохранить своё здоровье, а также много другой жизненно важной информации узнали ребята на профилактическом уроке, - рассказали в пресс-службе Самарского областного клинического СПИД-центра.

В рамках профилактической кампании «Знать о ВИЧ-значит жить» специалисты тольяттинского филиала Самарского областного клинического СПИД-центра провели уроки ВИЧ-безопасности для старшеклассников школы №73. Фото: samaraspidcenter.ru

В рамках профилактической кампании «Знать о ВИЧ-значит жить» специалисты тольяттинского филиала Самарского областного клинического СПИД-центра провели уроки ВИЧ-безопасности для старшеклассников школы №73. Фото: samaraspidcenter.ru

Специалисты отмечают, что важно, чтобы эти знания подростки не только запомнили сами, но и транслировали в молодежной среде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре обсудят с горожанами проект реконструкции улицы Дачной
Авто раскидало по дороге: в Октябрьске в столкновении Audi и Renault пострадали три женщины
Специалисты рассказали, почему падает покупательский спрос в «черную пятницу»
В Самаре выбрали лучшие бренды Поволжья
В Самаре возбудили уголовное дело после гибели младенца в больнице
Дмитрий Азаров пожелал удачи самарским студентам-финалистам конкурса «Театральное Приволжье»
В Самаре построят новый выезд на улицу Шоссейную
Суд вынес приговор виновным в гибели двоих рабочих самарского предприятия на тяговой подстанции в Бугуруслане
В Крутых Ключах водитель на арендованном авто залетел под фуру и сбежал
В Самаре экс-сотрудник Росрыболовства заплатит 1,5 млн рублей за крупную взятку
Самарцы смогут взять автограф у игроков «Крыльев» на открытии нового кинотеатра
Какой будет 2-ая очередь Фрунзенского моста в Самаре: сроки, стоимость работ
В Самаре женщина-адвокат отделалась условным сроком за мошенничество на 200 тысяч рублей
Более 17,5 тысяч самарцев из-за долгов могут остаться без холодной воды под Новый год
В Нефтегорске бывший гендиректор обманул собственную фирму на 4 млн рублей
Чиновники объяснили причину вырубки деревьев на 5-ой просеке в Самаре
От сноса спасен! Из дома в Самаре, где происходило "стояние Зои", сделают музей
Самарским мамам подарят российские товары для детишек, флешку и открытки
"Нашли когда штаны снимать!": самарцев шокировала эротическая фотосессия в мороз на улице
Самара обогнала Москву и Питер по количеству автомобилей
"Доходный дом" из Тольятти раздавал деньги вкладчиков по фиктивным договорам займа
Здесь делают "Туман": губернатор оценил работу самарского производителя техники для внесения удобрений
В Самаре суд арестовал хозяйку кооператива «Вкусно и сытно», обманувшего людей на 400 млн рублей
В Чапаевске педофил затащил в квартиру 7-летнюю девочку и продержал несколько часов, угрожая ножом
В Самарской области открылись первые паллиативные палаты для детей
В Самарской области нефтяников могут освободить от налога на имущество