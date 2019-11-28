В Крутых Ключах водитель на арендованном авто залетел под фуру и сбежал

СЕГОДНЯ 10:28 2019-11-28T10:31:11+03:00

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Вечером в среду, 27 ноября, в Красноглинском районе Самары произошло серьезное ДТП. В микрорайоне Крутые Ключи легковушка залетела под фуру. Правда, когда прибыли полицейские и пожарные, водителя авто на месте не оказалось.

- В большегруз врезался арендованный автомобиль. Водитель легковушки сразу после ДТП скрылся. По словам очевидцев, он был пьян, - сообщили активисты «Ночного патруля».

На месте происшествия работали сотрудники полиции и МЧС. Специалистам предстоит установить все детали аварии, а также разыскать неизвестного автомобилиста.

Отметим, что ДТП с участием каршеринговых авто в Самаре не редкость. Часто бывает так, что горожане берут машину в аренду, неожиданно влетают в забор или в другой автомобиль, а потом сбегают в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU