2019-11-28T11:07:08+03:00
Общество

Суд вынес приговор виновным в гибели двоих рабочих самарского предприятия на тяговой подстанции в Бугуруслане

Начальники отправили подсиненных делать работы, которым они не были обучены
Анастасия ФИЛАТОВА
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Один железнодорожник отделался условным сроком, а второй - выплатил почти 4 млн рублей родственникам погибшихОдин железнодорожник отделался условным сроком, а второй - выплатил почти 4 млн рублей родственникам погибшихФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бугурусланский районный суд с участием Куйбышевского транспортного прокурора рассмотрел уголовное дело в отношении двоих сотрудников структурных подразделений «РЖД», по вине которых погибли двое рабочих. Трагедия произошла в начале мая 2018 года на тяговой подстанции Бугуруслан. Тогда там из-за короткого замыкания произошел взрыв. В результате здание было полностью разрушено.

- Установлено, что начальник дирекции по энергообеспечению после обследования здания поручил начальнику дистанции электроснабжения отправить туда подчиненных, чтобы разобрать обрушенные конструкции. При этом руководителей не смутило, что рабочие были электромеханиками и что данные работы не входили в их должностные обязанности, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

При разборе завалов одна из стен здания рухнула. Под ее обломками оказались оба рабочих предприятия, которое зарегистрировано в Самаре, - Абдулинской дистанции электроснабжения. Они скончались на месте.

В дальнейшем уголовное дело в отношении начальника дистанции электроснабжения было прекращено, поскольку он возместил родственникам погибших 3,9 млн рублей. Начальника дирекции по энергообеспечению, который так и не признал своей вины, приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно и на год запретили занимать должности, связанные с обеспечением безопасности труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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