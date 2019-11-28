В Самаре построят новый выезд на улицу Шоссейную
Дорогу сделают специально для жителей Южного города
Новую дорогу откроют только через годФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре сделают новый выезд на улицу Шоссейную. Его обустроят около жилого района Южный город.
- Запланировано открытие выезда из 5-ой очереди микрорайона Южный город на улицу Шоссейную. Он расположится неподалеку от пересечения с Южным шоссе, - сообщили представители застройщика.
До запуска движения по новой дороге жителям Южного города придется подождать еще около года. Ориентировочный срок открытия нового выезда — четвертый квартал 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU