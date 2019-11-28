В Самаре построят новый выезд на улицу Шоссейную

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-28T11:17:41+03:00

Новую дорогу откроют только через год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре сделают новый выезд на улицу Шоссейную. Его обустроят около жилого района Южный город.

- Запланировано открытие выезда из 5-ой очереди микрорайона Южный город на улицу Шоссейную. Он расположится неподалеку от пересечения с Южным шоссе, - сообщили представители застройщика.

До запуска движения по новой дороге жителям Южного города придется подождать еще около года. Ориентировочный срок открытия нового выезда — четвертый квартал 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU